آخرین تیر هاشمیان در پرسپولیس آماده بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه مدافع گرانقیمت پرسپولیس، پس از کاهش ابتلای خود به ویروس هپاتیت و دریافت مجوز بازی در لیگ برتر فوتبال کشور، حالا آماده حضور در ترکیب سرخپوشان است و احتمال میرود در دیدار روز جمعه مقابل ذوبآهن اصفهان برای نخستینبار به میدان برود.
طبق تصمیم وحید هاشمیان، که احتمال می رود دیدار مقابل ذوب آهن اصفهان ممکن است آخرین حضور او روی نیمکت پرسپولیس باشد، اوریه در پست دفاع راست به میدان خواهد رفت تا سرمربی پرسپولیس بتواند طرح نهایی خود برای خروج از بحران را اجرا کند.
اوریه با تجربه بازی در لیگ برتر انگلیس و سطح بالای فوتبال اروپا، میتواند چهره خط دفاعی پرسپولیس را متحول کند؛ پستی که در هفتههای گذشته با حضور سهیل صحرایی و یعقوب براجعه نتوانسته ثبات لازم را پیدا کند.
باید دید حضور این مدافع ساحلعاجی میتواند علاوه بر استحکامبخشی به ساختار دفاعی، در بخش تهاجمی نیز به پرسپولیس کمک کند یا نه؛ موضوعی که شاید نقش تعیینکنندهای در آینده کاری وحید هاشمیان در جمع سرخپوشان داشته باشد.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب اهن اصفهان ساعت ۱۷ روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
