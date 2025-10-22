به گزارش خبرگزاری مهر؛ در این آئین که با حضور دکتر رضایی جانشین اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، سرهنگ پاسدار داوود معظمی گودرزی رئیس هیئت کاراته نیروهای مسلح، رؤسای هیئتهای کاراته ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رؤسای کمیتههای تخصصی این هیئت برگزار شد، ساختار جدید مدیریتی هیئت کاراته نیروهای مسلح رسماً آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، در جریان این مراسم، حکم مسئولیت نیما رساپور بهعنوان رئیس کمیته روابطعمومی هیئت کاراته نیروهای مسلح ابلاغ شد. رساپور از چهرههای جوان و فعال حوزه رسانه و ارتباطات است که پیشتر نیز در عرصه اطلاعرسانی حضور مؤثری داشته است.
گفتنی است احکام تمامی رؤسای کمیتههای تخصصی هیئت کاراته نیروهای مسلح، بنا به پیشنهاد سرهنگ پاسدار داوود معظمی گودرزی رئیس هیئت و از سوی امیر سرتیپ جمشید فولادی مشاور وزیر ورزش و جوانان و رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح صادر شده است.
این احکام برای مدت سه سال صادر گردیده تا رؤسای کمیتهها بتوانند با برنامهریزی راهبردی و هدفگذاری دقیق، در مسیر افتخارآفرینی حوزه ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف بویژه میادین بینالمللی گام بردارند.
