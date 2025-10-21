گیلان میزبان ملی پوشان المپیکی کاراته ناشنوایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پنج ملی پوش المپیکی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته از روز چهارشنبه (۳۰ مهر) در محل اردوی خود در استان گیلان مستقر می‌شوند تا دهمین اردوی آماده سازی خود را در این استان آغاز کنند.

میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)، حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)، علیرضا کیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)، کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم) و ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم) اردونشینان تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته هستند که تا ۱۰ آبان در این اردو حضور دارند و تمرینات شأن را زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی) و محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان) پیگیری می‌کنند.

حسین کوهی نیز به عنوان بدنساز در این اردو حضور دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.