به گزارش خبرنگار مهر، مجید طهوریان عسکری شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از خیرین و حامیان فرهنگ دوچرخهسواری و محیطزیست با تبریک هفته تربیتبدنی و ورزش به جامعه ورزشی به ویژه رکابزنان، هیئت دوچرخهسواری تربتجام را جزو پنج هیئت برتر استان برشمرد و اظهار کرد: این هیئت ضمن برنامهریزی منسجم و اتحاد مثالزدنی با رکابزنیهای مناسبتی در تورهای استانی و بینالمللی، سه سال متوالی در جایگاه نخست استان را بهخود اختصاص داده است..
رئیس هیئت دوچرخهسواری خراسانرضوی با اشاره به اقتدار و سربلندی اخیر ایران در برابر توطئههای دشمنان، تأکید کرد: یکی از مصادیق مهم و جدی که توانسته است این همراهی، همکاری و همدلی را در کشور ایجاد کند، مسئله ورزش است.
وی با ذکر نمونههایی از موفقیتهای تیمهای کشتی ایران در مسابقات جهانی، به نقش ورزشکاران در نمایش اقتدار و اتحاد ملی اشاره کرد و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند، یکی از بهترین دیپلماسیها در سطح دنیا، دیپلماسی ورزشی است.
طهوریان عسکری ادامه داد: یک ورزشکار در مقام نمایندگی جمهوری اسلامی، وقتی در مسابقات بینالمللی نامهای مقدسی چون ابوالفضل یا یا حسین و اشعار ادبی و شاهنامه را بر لباس خود حک میکند، نشان از یک تمدن را به دنیا نشان میدهد. حتی چادر بر سر خانم ورزشکار ما، پیام این همه فرهنگ را از طریق یک مسابقه ورزشی به تمام دنیا مخابره میکند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری خراسانرضوی اظهارکرد: ورزشکاران ما با حک کردن نامهای مقدس و اشعار ادبی بر لباس خود، پیام فرهنگ و تمدن این سرزمین را به دنیا مخابره میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم تلاش مضاعف برای توسعه امر ورزش تأکید کرد و آن را راهکاری کمهزینه برای جلوگیری از بیماریهای مهم و مهلک دانست.
طهوریان عسکری گفت: ما وظیفه داریم اگر میخواهد میلیاردها تومان در حوزه درمان شهروندان کشور هزینه نشود، با هزینههای بسیار بسیار اندک و با پیشگیری و توسعه ورزش، از بیماریها جلوگیری کنیم.
رئیس هیئت دوچرخهسواری خراسانرضوی با ابراز خرسندی از حضور فرماندار تربتجام در میدان صبحگاهی و توجه وی به توسعه ورزش در دستگاهها و کارکنان دولتی، این فرهنگسازی را قابل تقدیر دانست و از رؤسای ادارات خواست تا از این رویکرد حمایت کنند.
وی همچنین از نقش پررنگ مجموعههای نظامی شهرستان تربتجام، به ویژه مجموعه ارتش، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی در ورزش شهرستان و به ویژه دوچرخهسواری سپاسگزاری کرد و حضور جدی آنان در این عرصه را مایه مباهات و افتخار خواند.
دستاوردهای دوچرخهسواری خراسان رضوی
طهوریان عسکری به موفقیتهای اخیر این هیئت اشاره کرد و افزود: ورزش دوچرخهسواری خراسان رضوی در رده سنی پیشکسوتان مقام اول کشور را کسب کرد، در رده سنی نوجوانان در رشته جاده نایب قهرمان ایران شدیم و در رده سنی بزرگسالان بانوان مقام سوم ایران را به دست آوردیم.
رئیس هیئت دوچرخهسواری خراسانرضوی با ذکر اینکه در حال حاضر دو ورزشکار آقا از نیشابور و یک ورزشکار از فریمان در تیم ملی جوانان حضور دارند، تصریح کرد: این استان در دوچرخهسواری مدال آسیایی و کاپ جهانی داشته و این ظرفیتها متعلق به همین شهرستانهاست.
وی هیئت دوچرخهسواری تربتجام را جزو پنج هیئت برتر استان برشمرد و تأکید کرد: نام زیبای جام بر لباس ورزشکاران این شهرستان، برای همه ایران جلوه و زیبایی میبخشد و باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده کرد.
ماهانه ۵۴۰ کیلومتر رکابزنی دورن شهری در تربتجام
حبیبالله مغربی، رئیس هیئت دوچرخهسواری تربتجام، در این نشست به تشریح فعالیتهای رکابزنان پرداخت و اعلام کرد: رکابزنان این شهرستان در تورهای گردشگری ۱۳۰۰ کیلومتر خارج از استان، ۲۴۳۰۰ کیلومتر در برنامههای خارج از استان و خارج از کشور، و ماهانه بهطور تقریب ۵۴۰ کیلومتر داخل شهر رکاب زدهاند.
نظر شما