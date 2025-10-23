یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرکی در شمال شرق قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی سلسله یورش‌هایی را به مناطق مختلف کرانه باختری، از جمله قدس، نابلس، جنین، طوباس، الخلیل و رام‌الله، انجام دادند که با درگیری، زخمی و بازداشت شماری از فلسطینیان همراه بود.

در نخستین ساعات بامداد، نیروهای اسرائیلی با حمله به ورودی اصلی اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند.

این حمله به درگیری‌های گسترده میان نیروهای اشغالگر و ساکنان اردوگاه انجامید. منابع محلی از زخمی شدن دست‌کم سه نفر در این یورش خبر داده‌اند.

هم‌زمان، ارتش صهیونیستی به شهرک حزما در شمال شرق قدس یورش برده و با پرتاب بمب‌های صوتی، فضای رعب و وحشت ایجاد کرد.

در جنین، نیروهای اشغالگر در جریان یورش به شهرک سیلة الحارثیه، اسیر آزادشده «رائد السعدی» را بازداشت کردند. همچنین، نظامیان اسرائیلی به روستاهای تیاسیر در طوباس و الیامون در غرب جنین حمله‌ور شدند.

شهر الخلیل نیز از این یورش‌ها در امان نماند و نیروهای اسرائیلی با ورود به محله‌های أبو کتیلة و الجامعة، بیمارستان الأهلی را محاصره کردند.

در نابلس، ارتش اشغالگر از چند محور به شهر یورش برد؛ از جمله از گذرگاه حواره و مناطق شرقی، الضاحیة، الشیخ مونس و رفیدیا. نظامیان اسرائیلی همچنین اطراف دانشگاه آزاد قدس و بیمارستان رفیدیا را محاصره کرده و به چند مغازه تجاری یورش بردند. در جریان این عملیات، دو جوان فلسطینی در روستای برقه بازداشت شدند و یک نوجوان دیگر در سبسطیه دستگیر شد.

در اریحا نیز نیروهای اشغالگر به اردوگاه عقبة جبر یورش بردند. هم‌زمان، منابع محلی از ورود نیروهای اسرائیلی به روستای زواتا در غرب نابلس و بازداشت جوانی فلسطینی خبر دادند.

در ادامه این عملیات‌های شبانه، ارتش صهیونیستی به روستای المغیر در شمال شرق رام‌الله نیز حمله کرد.