به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، امروز پنجشنبه اول آبان‌ماه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در برخی مناطق شاهد روند افزایش دما از ساعات ابتدایی صبح بوده که این وضعیت تا ظهر ادامه خواهد داشت این در حالی است که وزش باد در اغلب مناطق استان ملایم تا متوسط بوده و بیشینه سرعت آن حدود ۳.۵ متر بر ثانیه در حوالی ساعت ۱۴:۰۰ گزارش شده است.

بر همین اساس گرم‌ترین نقطه استان شهر یزد با دمای ٣٢ درجه سانتی‌گراد و سردترین نقطه استان مناطق تفت و بهاباد با دمای حدود ٢٠ تا ٢٣ درجه سانتی‌گراد در ساعات اولیه صبح پیش‌بینی می‌شو و دمای فعلی شهر یزد حدود ٢٢ درجه سانتی‌گراد در ساعت ۸:۳۰ صبح است.

تا صبح جمعه، وضعیت جوی استان یزد پایدار خواهد بود. افزایش ابر در برخی مناطق به‌ویژه در ساعات عصر و شب دور از انتظار نیست، اما بارندگی یا پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود و احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور از روز شنبه مطرح شده، اما تا صبح جمعه شرایط آرامی حاکم خواهد بود.

برای مناطق شمالی استان وضعیتی آسمانی ابری، دمای معتدل، وزش باد ملایم و برای مناطق جنوب استان (مهریز، خاتم) افزایش نسبی دما، آسمان صاف، احتمال افزایش ابر در شب و برای مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) خنک‌ترین ناحیه در بهاباد، آسمان نیمه‌ابری، وزش باد محسوس‌تر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان (تفت) دمای متعادل، آسمان صاف، شرایط پایدار و برای مرکز استان (یزد) آسمان صاف تا کمی ابری، وزش باد ملایم، افزایش دما تا ظهر دور از انتظار نخواهد بود.