به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد، تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از ساعات ابتدایی امروز تا بامداد چهارشنبه، وزش باد شدید همراه بانفوذ گردوغبار در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق مرکزی و شرقی دور از انتظار نیست.

دمای فعلی شهر یزد در ساعت ۷:۳۰ صبح، ٢٢ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود تا ظهر به حدود ٣٢ درجه برسد، همچنین در شب گذشته، بیداخوید با ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین و بافق با ٣۶ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

بر همین اساس در مناطق شمال استان (اردکان، میبد) آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم؛ احتمال خیزش گردوغبار در ساعات عصر وجود دارد و در مناطق جنوب استان (مهریز، خاتم) افزایش سرعت باد از عصر امروز؛ کاهش نسبی دما در ساعات شب و احتمال کاهش کیفیت هوا و برای مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) بیشترین شدت گرما در طول روز؛ وزش باد شدید و احتمال نفوذ گردوغبار تا نیمه‌شب پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (تفت، ندوشن) هوای نسبتاً پایدار با وزش باد متوسط؛ دمای شبانه در برخی نقاط به زیر ۱۰ درجه می‌رسد و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف تا کمی ابری؛ وزش باد و احتمال گردوغبار در ساعات عصر دور از انتظار نخواهد بود.