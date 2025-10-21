به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه داده‌های هواشناسی، امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا غبارآلود خواهد بود، در همین حال سرعت باد در ساعات میانی روز به حدود ۲.۲ متر بر ثانیه می‌رسد و شاخص کیفیت هوا در برخی نقاط ناسالم گزارش شده است.

همچنین، دمای فعلی شهر یزد ٢٠ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است که گرم‌ترین زمان روز حوالی ساعت ۱۵ با دمای ٣٠ درجه سانتی‌گراد و سردترین دما در ساعات ابتدایی صبح با ۱۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمان صاف تا نیمه‌ابری، هوای خنک شبانه، بدون وزش باد قابل‌توجه و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) آسمان صاف، دمای معتدل، وزش باد ملایم در ساعات عصر و برای مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) آسمان صاف، احتمال افزایش غبار رقیق در ساعات شب و برای مناطق غرب استان آسمان نیمه‌ابری، دمای متعادل، بدون تغییرات جوی محسوس و احساس سرمای شبانه پیش‌بینی می‌شود.