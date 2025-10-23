ادای احترام معاون سیاسی وزیر کشور به مقام شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، صبح پنج‌شنبه با همراهی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، معاون سیاسی و اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان ضمن قرائت فاتحه با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای کرمان تجدید بیعت کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با هدف برگزاری سومین همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات و بررسی روند آمادگی استان‌ها برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یه استان کرمان سفر کرده است.

در جریان این سفر، معاون سیاسی وزیر کشور روز چهارشنبه ضمن حضور در سومین همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات ویژه استان‌های کرمان، فارس و یزد و نشست با احزاب و فعالان سیاسی استان کرمان، امروز پنجشنبه در همایش دستیاران و شورای راهبردی جوانان استان کرمان نیز شرکت می‌کند.