۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

معاون سیاسی وزیر کشور: فضای سیاسی استان کرمان دارای انسجام بالا است

کرمان- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: فضای سیاسی استان کرمان دارای انسجام بالا است و شاهد فضای همگرایی و انسجام خوبی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، صبح پنج شنبه در حاشیه ادای احترام به شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان به خبرنگاران گفت: فضای سیاسی استان کرمان دارای انسجام بالا است و در نشستی که با احزاب و گروه‌های سیاسی استان از همه جناح‌ها داشتیم، شاهد فضای همگرایی خوبی در استان کرمان بودیم.

وی افزود: استان کرمان بدون حاشیه اداره می‌شود و استاندار با اعضای شورای تأمین و سایر مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی دارند.

زینی‌وند، تصریح کرد: این فضای همگرایی و انسجام به روند توسعه استان کرمان بسیار کمک می‌کند و از این بابت از همه مسئولان تشکر می‌کنیم.

