معاون سیاسی وزیر کشور: فضای سیاسی استان کرمان دارای انسجام بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، صبح پنج شنبه در حاشیه ادای احترام به شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان به خبرنگاران گفت: فضای سیاسی استان کرمان دارای انسجام بالا است و در نشستی که با احزاب و گروههای سیاسی استان از همه جناحها داشتیم، شاهد فضای همگرایی خوبی در استان کرمان بودیم.
وی افزود: استان کرمان بدون حاشیه اداره میشود و استاندار با اعضای شورای تأمین و سایر مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی دارند.
زینیوند، تصریح کرد: این فضای همگرایی و انسجام به روند توسعه استان کرمان بسیار کمک میکند و از این بابت از همه مسئولان تشکر میکنیم.
