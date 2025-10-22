زینی وند: انتخابات باید به صحنه نمایش وفاق و انسجام ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سومین دوره همایش آموزش منطقهای انتخابات در شهرستان سیرجان گفت: مشارکت مردم در انتخابات پیشِرو پیوندی مستقیم با امنیت ملی دارد و این انتخابات باید به صحنه نمایش وفاق و انسجام ملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای گفتمانسازی و نمایش وفاق ملی است افزود: ممکن است برخی از مردم از عملکردها دلخوریهایی داشته باشند، اما باید با رفتار منصفانه این فاصلهها را کاهش دهیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اهمیت شوراهای اسلامی گفت: انتخابات شوراها با ۱۳۸۰ شهر، ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا و حدود ۲۰۰ هزار عضو، میتواند به شبکهای از نخبگان محلی تبدیل شود.
زینی وند، افزود: شوراها اگرچه وجه سیاسی دارند، اما ماهیت اصلی آنها اجتماعی، عمرانی و توسعهای است و باید این جنبهها برجسته شود.
وی ادامه داد: نباید تخلفات معدود در شوراها باعث تضعیف این نهاد مردمی شود، زیرا شوراها نقش مستقیمی در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و انسجام داخلی دارند و حتی در برخی زمینهها تأثیرشان از دولت بیشتر است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت انتخاباتی گفت: هیچ تفاوتی میان کسی که به رئیسجمهور رأی داده و کسی که رأی نداده وجود ندارد و امکانات باید بهطور برابر برای همه احزاب و گروهها فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: وفاق به معنای توزیع قدرت میان ذینفوذان نیست، بلکه به معنای بسیج همه نیروهایی است که در چارچوب سیاستهای نظام و دولت قصد خدمت دارند.
زینیوند، با اشاره به تغییرات جدید در قانون انتخابات گفت: در این دوره شاهد ثبتنام الکترونیکی داوطلبان، افزایش مراجع استعلامی و تمرکز در شیوه استعلامها هستیم
وی افزود: ما بر تعامل سازنده با هیأتهای نظارت و دستگاههای امنیتی تأکید داریم و از رؤسای هیأتهای نظارت خواستهایم افراد حرفهای و باتجربه را بهعنوان دبیر انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، صحنه نمایش وحدت ملی است و مشارکت مردم در آن، پیوندی مستقیم با امنیت ملی خواهد داشت.
زینیوند، خاطرنشان کرد: ما جنگی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشتیم، اما به واسطه انسجام کشور و شناخت ناقص دشمنان از مردم و ساختار سیاسی، به اهداف خود نرسیدند.
وی افزود: مرجع تفسیر انسجام باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب باشد و نباید اجازه دهیم برخی تریبونها آن را به گونهای تفسیر کنند که بخشی از مردم از چتر وحدت خارج شوند.
