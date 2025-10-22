استاندار کرمان: انتخابات شوراها فرصت تقویت بازسازی اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات گفت: انتخابات شوراها، نزدیک ترین سطح تصمیم‌گیری مردم و نماد واقعی مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شوراها تجلی اعتماد نظام به مردم و پیونددهنده مستقیم مردم با مدیریت محلی است افزود: کیفیت برگزاری انتخابات شوراها مستقیماً به اعتماد عمومی جامعه و کارآمدی مدیریت شهری و روستایی اثرگذار است.

استاندار کرمان، افزود: با درک موقعیت فعلی جمهوری اسلامی، انتخابات شوراها را باید بهترین فرصت برای احیای مشارکت اجتماعی و نشاط سیاسی و بازگشت و تقویت و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای مردمی بدانیم.

طالبی، گفت: امانت‌دار رأی مردم و خط مقدم برگزاری انتخابات به عنوان نمایندگان عالی دولت هستیم و بهترین فرصت است که با بی‌طرفی کامل و رعایت قانون، اعتماد جامعه را به مکانیزم انتخابات فراهم کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: وظیفه ماست با رعایت قانون و حفظ بی‌طرفی اجازه ندهیم، نوع نگاهی که اصحاب قدرت و نفود به انتخابات شوراها و تلاش برای بهره‌برداری از فرصت انتخابات به نفع جریان و گروهشان دارند، اتفاق بیفتد.

طالبی، از اهمیت مشارکت در انتخابات گفت و افزود: بازسازی اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی برای حضور مردم در صحنه انتخابات کار بزرگی است که بخشی از مسئولیت فرمانداران را شامل می‌شود.

گفتنی است سومین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات ویژه فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخاب، مدیران کل فناوری اطلاعات و مسؤلان آموزش استان‌های کرمان، فارس و یزد با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد.