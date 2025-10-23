به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد با هدف ترویج نشاط اجتماعی، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت حضور فعال فرشتگان سندرم داون در عرصه‌های ورزشی برگزار شد.

در این مسابقات، جمعی از دختران و پسران عضو «کانون خیریه سندرم داون ایران» در فضایی شاد و پرانرژی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان، به همه شرکت‌کنندگان جوایز و لوح یادبود اهدا شد.

در جریان این مراسم، بهبود عباسی، عضو هیئت‌مدیره و هیئت امنای کانون سندرم داون ایران، ضمن قدردانی از مسئولان فدراسیون بولینگ و بیلیارد به‌دلیل برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد که سایر فدراسیون‌های ورزشی نیز در آینده نزدیک توجه ویژه‌ای به فرشتگان این کانون داشته باشند.

همچنین علی سلطانپور دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد، با تمجید از زحمات مسئولان و مربیان کانون خیریه سندرم داون ایران تأکید کرد: جامعه ورزش همواره در کنار فرشتگان سندرم داون خواهد بود و فدراسیون بولینگ و بیلیارد خود را متعهد به انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند.

در بخش دیگری از این مراسم، محمدرضا مهدوی پیشکسوت فوتبال ایران، با حضور در میان فرشتگان کانون، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی، از آن‌ها به‌عنوان قهرمانان واقعی یاد کرد.

در پایان این برنامه، از مربیان پرتلاش کانون خیریه سندرم داون ایران تقدیر شد و به فرشتگان شرکت‌کننده در این مسابقات نیز جوایزی اهدا گردید.