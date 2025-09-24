به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری «هی‌بال» آقایان که از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران و در مجموعه بیلیارد مارکت آغاز شده بود، عصر امروز دوم مهرماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با حضور ۱۲۵ ورزشکار از ۲۴ استان کشور در سطحی پرشور و رقابتی دنبال شد. در مراسم اختتامیه نیز دبیرکل فدراسیون به همراه مدیر مجموعه بیلیارد مارکت و همچنین سرمربی تیم ملی، روسای کمیته های فنی، مسابقات و داوران و روسای هیئت های تهران و خوزستان برگزار شد.

در پایان، پس از برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی، نتایج به شرح زیر اعلام شد:

مقام اول: ‌مجید قره گوزلو از استان تهران

مقام دوم: میلاد محبی از استان تهران

مقام سوم مشترک: علی لله گانی و مرتضی ترابی از استان های چهار محال و بختیاری و تهران

مسئول برگزاری مسابقات عماد شقاقی بود و مرجان بهزادی‌فرد و سحر پیرنطاق به‌عنوان کادر اجرایی در برگزاری این رقابت‌ها همکاری داشتند. همچنین سرداوری بر عهده منصور مقدم، رئیس کمیته داوران، بود.

تیم داوری این مسابقات را علی قهرمانی (خراسان رضوی)، امیرعباس خدادادی (تهران)، بهزاد فرجی (تهران)، آرین آرمانی‌مرام (تهران)، محمد شاهری (تهران)، فاطمه خالقی (تهران)، نسرین الهی‌خواه (تهران) و آیسان آقاساقلو (تهران) تشکیل دادند.

همچنین هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران برای نفرات برتر از استان تهران مبالغ ۸،۶، ۴ میلیون تومان را به ترتیب برای نفرات برتر در نظر گرفت و مجموعه بیلیارد مارکت نیز مبلغی را برای نماینده چهارمحال و بختیاری در نظر گرفت.