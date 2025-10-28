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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۵

اعلام برنامه نمایندگان ایران در رقابت‌های تن بال قهرمانی جهان

اعلام برنامه نمایندگان ایران در رقابت‌های تن بال قهرمانی جهان

نخستین دیدار ملی‌پوشان پاکت بیلیارد در رقابت‌های تن بال قهرمانی جهان برابر حریفانی از هنگ‌کنگ و مصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مقصود و امید ویرانی ترکیب تیم ملی پاکت بیلیارد ایران را در رقابت های تن بال قهرمانی جهان تشکیل می دهند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، امید ویرانی در نخستین دیدار خود به مصاف «محمد گامال امارا» از مصر می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله دوم با برنده دیدار نمایندگان اسپانیا و آلمان روبه‌رو خواهد شد. همچنین علی مقصود نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر «رابی کاپیتو» از هنگ‌کنگ برگزار می کند که قهرمانی دو دوره جهان را دارد.

مسابقات قهرمانی جهان تن‌بال یکی از معتبرترین رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی بیلیارد و پاکت‌بیلیارد (WPA) به شمار می‌رود که با حضور برترین بازیکنان از قاره‌های مختلف برگزار می‌شود.

کد مطلب 6636850

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