آخرین وضعیت ورزشکاران ناشنوا برای المپیک؛حمایت دلگرم کننده وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی کشور ژاپن برگزار خواهد شد؛ رویدادی که یکی از بزرگترین گردهماییهای ورزشی در تقویم جهانی ناشنوایان محسوب میشود. این دوره از رقابتها با حضور حدود ۳ هزار ورزشکار از نزدیک به ۹۰ کشور برگزار میشود و سطح بالای کیفی آن باعث شده رقابت برای کسب مدال از همیشه دشوارتر باشد.
در این دوره با تصمیم شورای بینالمللی المپیک ناشنوایان کشورهای بلاروس و روسیه که پیشتر به حالت تعلیق درآمده بودند اجازه حضور یافتهاند و قرار است با پرچم کمیته بینالمللی ناشنوایان و با حدود ۴۰ ورزشکار در این مسابقات شرکت کنند. این تصمیم به خودی خود بر سطح فنی رقابتها افزوده و پیشبینی نتیجه را دشوارتر از همیشه کرده است.
کاروان ورزشی ایران نیز پس از درخشش تاریخی در بازیهای آسیایی ناشنوایان در مالزی جایی که ورزشکاران ایرانی با کسب مدالهای رنگارنگ نتیجه تاریخی رقم زدند؛ حالا با انگیزهای مضاعف به دنبال تکرار آن موفقیتها در سطح جهانی است. تیمهای ملی ناشنوایان کشور در ماههای اخیر با پشت سر گذاشتن اردوهای منظم، برنامهریزی دقیق و حمایت فدراسیون و وزارت ورزش خود را برای حضوری قدرتمند در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن آماده کردهاند.
کاروان ایران در دوره گذشته این رقابتها که در سال ۲۰۱۷ به میزبانی برزیل برگزار شد توانست عنوان ارزشمند چهارمی را در جدول کلی به دست آورد؛ جایگاهی که حالا هدف اصلی مسئولان و ورزشکاران دفاع از آن و حتی ارتقای آن است. هرچند با توجه به سطح بالای رقابتها و حضور پرقدرت کشورهایی چون اوکراین، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن میزبان مسیر آسانی پیش روی ملیپوشان ایرانی نیست اما عزم و انگیزه آنان برای افتخارآفرینی دوباره مثالزدنی است.
در المپیک ناشنوایان ژاپن کاروان ایران در ۱۲ رشته ورزشی از جمله کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، کاراته، دوومیدانی، تیراندازی، فوتبال، والیبال ساحلی، شنا، تنیس روی میز، بدمینتون، جودو و بولینگ شرکت خواهد کرد.
علیرضا بسیح دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت کاروان ایران برای حضور در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان را تشریح کرد و گفت: کاروان ایران شامل ۱۵۷ نفر است و به همراه چهار داور به ژاپن اعزام میشوند. تمامی برنامهها شامل پرواز، مدت اقامت در هتل و زمان مسابقات با انجمنهای ورزشی هماهنگ شده و اردوهای آمادهسازی به صورت منظم در حال برگزاری است. ورزشکاران در شرایط نسبتاً خوبی هستند و از نظر جسمانی و روانی آماده مسابقات هستند.
بسیح در ادامه افزود: روز گذشته جلسهای با مقام معظم رهبری داشتیم که حضور بازیکنان تیم ملی فوتسال قهرمان مسابقات جهانی در آن باعث دلگرمی کاروان شد. امیدواریم این روحیه برای دیگر رشتهها هم تأثیرگذار باشد.
وی درباره رشتههای اعزامی گفت: کاروان ایران در ۱۲ رشته شامل فوتبال، والیبال ساحلی، کشتی آزاد و فرنگی، تیراندازی، دوومیدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، کاراته، تکواندو، بولینگ و جودو حضور خواهد داشت. ورزشکاران بر اساس زمانبندی مسابقات در هفت گروه پروازی راهی ژاپن میشوند. اولین گروه از ۲۰ آبان به مسابقات اعزام میشوند و تیم فوتبال نیز در اولین گروه مسابقات خود را آغاز خواهد کرد.
دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان درباره شانس مدال ایران تصریح کرد: در رشتههایی مانند تکواندو، کاراته، جودو، کشتی و دوومیدانی شانس مدال بالاتر است اما رشتههای دیگر مثل فوتبال، والیبال ساحلی و تیراندازی هم میتوانند برای ما دستاورد داشته باشند. هدف اصلی ما این است که کاروان ایران با تمام توان در مسابقات حاضر شود و ورزشکاران بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.
وی همچنین درباره حمایت وزارت ورزش افزود: بزرگترین دغدغه ما در این روزهای پایانی مسائل مالی است اما خوشبختانه وزارت ورزش حمایت کامل خود را اعلام کرده و قول داده هیچ کمبود یا مشکلی برای کاروان ایران پیش نیاید. این اطمینان باعث میشود ورزشکاران بدون دغدغه و با تمرکز کامل در مسابقات حاضر شوند. البته که تا به امروز هم وزارت ورزش حمایت بسیار خوبی از کاروان ناشنوایان داشته است.
بسیح در پایان گفت: تمامی اقدامات لازم برای اعزام شامل ثبتنام آنلاین ورزشکاران و هماهنگی با انجمنها انجام شده است. امیدواریم کاروان ایران بتواند با کسب نتایج درخشان نام کشورمان را در بازیهای المپیک ناشنوایان بدرخشد.
