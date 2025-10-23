به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و دوازدهمین محفل ماهانه و دوستانه مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به چهارشنبههای دیدار، روز گذشته در سالن کتابخانه این مؤسسه برگزار شد. این محفل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب به یاد مرحوم سید محمد دبیرسیاقی (۴ اسفند ۱۲۹۸ ۱۶ مهر ۱۳۹۷)، پژوهشگر، نویسنده و مصحح متون، برگزار شد.
در ابتدای این جلسه و پس از پخش موسیقی میراث مکتوب، دکتر اکبر ایرانی ضمن خیرمقدم به حاضران و اشاره به اختصاص یافتن این جلسه به یادبود زندهیاد دبیرسیاقی، درباره فعالیتهای مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در ماه اخیر و برنامههای پیشرو در آبان ماه به ویژه برگزاری همایش «آذربایجان، دیپلماسی و تمامیت ارضی ایران» در بزرگداشت میرزا محبعلی خان ناظمالملک مرندی یکانلو، در روزهای ۷ و ۸ آبانماه در تبریز و مرندسخن گفت.
در ادامه این جلسه مستندی درباره زندهیاد دبیرسیاقی که به همت اکرم سلطانی از موسسه دهخدا تهیه و تولید شده بود، پخش شد.
بارها از او شنیدم که میگفت دهخدا مرا فرزند خود میدانست
سپس عبدالرضا قریشی یادداشت حسن انوری را که نتوانسته بود در این برنامه شرکت کند، برای حضار خواند. در بخشی از این نوشته آمده است: بارها از او شنیدم که میگفت دهخدا مرا فرزند خود میدانست، آثار دهخدا را از شعر و مقاله جمع و چاپ کرده بود. کارمند وزارت دارایی بود، از همکارانش شنیدم که میگفتند در اداره از دو جهت شاخص است، یکی از جهت امین بودن دیگر از جهت وارد بودن به قوانین مربوط به مالیات و مسائل اداری… از افراد معدودی بود که به گردآوری آثار کهن ادب فارسی و به زبان فارسی عشق میورزید، دیوان و آثار بسیاری از شاعران را گرد آورده، تصحیح کرده و به چاپ سپرده بود. در این مورد از نسخههایی که در دهخدا به آنها حاشیه زده یا واژههای مهجور کهن را که در نسخههای خطی ناخوانا بوده و او سعی کرده صورت اصلی آنها را حدس بزند، در جمع آوری آنها سعی وافر داشته و چند دیوان را به این ترتیب احیا کرده است؛ از جمله دیوان منوچهری دامغانی، فرخی، عنصری. اشعار شاعرانی که دیوان نداشتند و اشعارشان به صورت پراکنده در سفینهها و حاشیه کتابهای تاریخ و غیره بود گرد آورده و در کتابی به نام گنج بازیافته به چاپ رسانده بود. چاپ کتابهای لغت نیز از علایق دکتر دبیر سیاقی بود، کتاب گنج بازیافته بازنمای این علاقه است، همینطور کتاب پیشاهنگان شعر فارسی. چند کتاب فراهم آورده و چاپ کرده، اشعار دهخدا مقالات دهخدا و خاطراتی از دهخدا، فرهنگهای فارسی را از قدیم و جدید خوب میشناخت و در کتابی به نام فرهنگهای فارسی و فرهنگ گونهها معرفی کرده بود.
پرونده ثبت الموت در یونسکو به همت دبیرسیاقی
سخنران بعدی حمیده چوبک بود، که درباره کارها و فعالیتهای فرهنگی و علمی دبیرسیاقی در قزوین به ویژه تلاشهای او برای ثبت الموت در یونسکو سخن گفت. در ادامه اکرم سلطانی به بیان خاطراتی از سالهای متمادی همکاری با مرحوم دبیرسیاقی در موسسه دهخدا و شیوه کار و رفتار او پرداخت. او پس از اشاره به سه کتاب دبیرسیاقی درباره علی اصغر حکمت، درخصوص باری که میخواستند از این استاد قدردانی کنند گفت: دکتر دبیر سیاقی گفتند من که کاری نکردهام، ادای دین کردهام. مگر از کسی که قرضش را میپردازد قدردانی میکنند؟ من قرضم را به دهخدا و ایران پرداختهام.
در ادامه با توجه به معرفی کتاب «نگاهی به سیر و سرانجام فلسفه و کلام اسلامی» نوشته احمد کاظمی موسوی، توسط دکتر اکبر ایرانی در جلسه، نویسنده کتاب دقایقی درباره موضوع این کتاب سخن گفت. پس از آن قدمعلی سرامی دقایقی از سرودههای قدیمی خود برای کودکان را خواند و این محفل با آوازخوانی و نواختن ساز توسط دو تن از هنرمندان میهمان به پایان رسید.
