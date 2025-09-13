  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۰

گردآوری ابیات بحث‌برانگیز شاهنامه در یک کتاب

گردآوری ابیات بحث‌برانگیز شاهنامه در یک کتاب

مدیر مؤسسه میراث مکتوب از سه کتاب آماده انتشار خبر داد و گفت: کتاب «ابیات بحث‌برانگیز شاهنامه» مجموعه‌ای از ابیات بحث‌برانگیز است که در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته‌اند.

اکبر ایرانی مدیر مؤسسه میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر، از سه کتاب آماده چاپ این مؤسسه خبر داد و گفت: یکی کتاب «نصایح شاهرخی» است، اندرزنامه‌ای از جلال بن محمد قائنی (۸۳۸ ق) که خطاب به شاهرخ تیموری نوشته شده و اصول زمامداری عادلانه را بر پایه قرآن، حدیث و فقه حنفی تبیین می‌کند. این کتاب علاوه بر جنبه اخلاقی‌سیاسی، اطلاعات ارزشمندی از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خراسان در روزگار تیموریان ارائه می‌دهد.

وی افزود: دومین کتاب، کتاب «روزنامه مأموریت اسلامبول» گردآورده میرزا محبعلی‌خان یکانلو (۱۲۹۱–۱۲۹۹ ق) است، مجموعه‌ای از مکاتبات و صورت‌جلسات کمیسیون دوم تحدید حدود ایران و عثمانی که با هدف ثبت و صیانت اسناد دیپلماتیک تنظیم شده است. این اثر بازتابی از تلاش‌های دیپلمات‌های قاجار در دفاع از حقوق ایران در مذاکرات مرزی با عثمانی و منبعی ارزشمند برای شناخت تاریخ روابط سیاسی ایران در سده سیزدهم هجری به‌شمار می‌آید.

ایرانی ادامه داد: سومین کتاب هم کتاب «ابیات بحث‌برانگیز شاهنامه» است، مجموعه‌ای از فهرست و اطلاعات مربوط به ابیاتی که در پژوهش‌های گوناگون فارسی محل گفت‌وگو، تردید یا بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. این کتاب شامل فهرست ابیاتی است که در مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده از آغاز پژوهش‌های معاصر تا پایان سال ۱۳۸۵ شمسی مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از آن‌ها با ذکر منبع و موضوع دسته‌بندی شده است.

او در پایان گفت: این گردآوری به کوشش بهراد بنایی، رومینا رضوانی و دیشار کاوه انجام گرفته و می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای پژوهشگران شاهنامه، علاقه‌مندان به نقد متن و تاریخ پژوهش‌های ادبیات فارسی مورد استفاده قرار گیرد.

کد خبر 6586743
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها