اکبر ایرانی مدیر مؤسسه میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر، از سه کتاب آماده چاپ این مؤسسه خبر داد و گفت: یکی کتاب «نصایح شاهرخی» است، اندرزنامه‌ای از جلال بن محمد قائنی (۸۳۸ ق) که خطاب به شاهرخ تیموری نوشته شده و اصول زمامداری عادلانه را بر پایه قرآن، حدیث و فقه حنفی تبیین می‌کند. این کتاب علاوه بر جنبه اخلاقی‌سیاسی، اطلاعات ارزشمندی از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خراسان در روزگار تیموریان ارائه می‌دهد.

وی افزود: دومین کتاب، کتاب «روزنامه مأموریت اسلامبول» گردآورده میرزا محبعلی‌خان یکانلو (۱۲۹۱–۱۲۹۹ ق) است، مجموعه‌ای از مکاتبات و صورت‌جلسات کمیسیون دوم تحدید حدود ایران و عثمانی که با هدف ثبت و صیانت اسناد دیپلماتیک تنظیم شده است. این اثر بازتابی از تلاش‌های دیپلمات‌های قاجار در دفاع از حقوق ایران در مذاکرات مرزی با عثمانی و منبعی ارزشمند برای شناخت تاریخ روابط سیاسی ایران در سده سیزدهم هجری به‌شمار می‌آید.

ایرانی ادامه داد: سومین کتاب هم کتاب «ابیات بحث‌برانگیز شاهنامه» است، مجموعه‌ای از فهرست و اطلاعات مربوط به ابیاتی که در پژوهش‌های گوناگون فارسی محل گفت‌وگو، تردید یا بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. این کتاب شامل فهرست ابیاتی است که در مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده از آغاز پژوهش‌های معاصر تا پایان سال ۱۳۸۵ شمسی مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از آن‌ها با ذکر منبع و موضوع دسته‌بندی شده است.

او در پایان گفت: این گردآوری به کوشش بهراد بنایی، رومینا رضوانی و دیشار کاوه انجام گرفته و می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای پژوهشگران شاهنامه، علاقه‌مندان به نقد متن و تاریخ پژوهش‌های ادبیات فارسی مورد استفاده قرار گیرد.