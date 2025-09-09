روایت کاسب تبریزی از مشروطه تا جنگ جهانی اول در «غوغای تبریز»

اکبر ایرانی مدیر مؤسسه میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً سه کتاب چاپ کردهایم، یکی کتاب «غوغای تبریز»، که گزارشی است از یک کاسب تبریزی در محله چهارمنار که رخدادهای مشروطهخواهی از مرگ ناصرالدینشاه تا جنگ جهانی اول را روایت میکند. نویسنده نه از رجال سیاسی، که از مردم عادی است و از نگاه روزمره جامعه، زندگی، معیشت، نگرانیها و بازتاب وقایع مشروطه در میان مردم را ثبت کرده است. تصحیح و انتشار این نسخه توسط غلامعلی پاشازاده انجام شد، و ارزش اثر بیش از هر چیز در ارائه تصویری بیواسطه و اجتماعی از تبریز دوران مشروطه است؛ روایتی که برای تاریخنگاری «تاریخِ پایین» و زندگی فرودستان اهمیت ویژه دارد.
او ادامه داد: دومین کتاب، کتاب «مفتاح الحساب» است. نسخهبرگردان دستنویس شماره ۳۱۸۰ کتابخانه ملی ملک که مجموعهای از آثار ریاضی و نجومی غیاثالدین جمشید کاشانی و رسائل مرتبط با او را دربرمیگیرد. این مجموعه نفیس، که به خط معینالدین کاشانی کتابت شده، کهنترین نسخه از آثار کاشانی و قاضیزاده رومی بهشمار میرود و منبعی ارزشمند برای تاریخ علم در دوره اسلامی است.
وی افزود: سومین کتاب هم کتاب «الردّ الجمیل» رسالهای کلامی از غزالی است که با استناد به اناجیل، باور مسیحیان به الوهیت عیسی (ع) را نقد و تبیین اسلامی از شخصیت او ارائه میکند. این اثر با تصحیح و ترجمه محمدرضا عدلی منتشر شده و علاوه بر متن عربی و ترجمه فارسی، شامل مقالات پژوهشی درباره جایگاه کتاب در سنت ردیهنویسی مسلمانان بر مسیحیت است.
