۷ تفاهم نامه همکاری برای احیای دریاچه ارومیه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود پزشکیان در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی تفاهم نامه همکاری برنامه یکپارچه پایدار منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه با همکاری سازمان فائو بین دبیر کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه و نماینده سازمان فائو با رویکرد مشارکت مردم برای مدیریت و صرفه جویی مصرف آب در حوزه دریاچه ارومیه امضا شد.

این هفت تفاهم نامه شامل راه اندازی مجتمع منسوجات با مشارکت طرف تجاری ترک، توسعه مبادلات مرزی و تجارت دیجیتال، احیای دریاچه ارومیه با مشارکت دانشگاه‌های ارومیه و تبریز، طرح استفاده از دانش روز و هوش مصنوعی برای احایری دریاچه ارومیه و برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه است.

نخستین تفاهم نامه در حوزه احیای دریاچه ارومیه امضای تفاهم نامه همکاری یکپارچه مدیریت مصرف آب با همکاری‌های بین المللی سازمان فائو بود که بین رضا رحمانی دبیر کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی و نماینده سازمان فائو با رویکرد مشارکت مردم در صرفه جویی مصرف آب به امضا رسید.

در ادامه همچنین تفاهم نامه‌های همکاری با جامعه دانشگاهی با هدف احیای دریاچه ارومیه به صورت جداگانه با دانشگاه ارومیه و تبریز بین رئیس دانشگاه‌های ارومیه و استاندار آذربایجان غربی و رئیس دانشگاه تبریز با استاندار آذربایجان غربی به امضا رسید.

همچنین در ادامه این تفاهم‌نامه ایجاد صنایع نساجی در شهرستان خوی با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی و تفاهم‌نامه همکاری با شرکت دیجی کالا برای توسعه اقتصاد مرزی اشاره کرد.

در بخش کشاورزی نیز قرارداد اجرای سیستم آبیاری مدرن و هوشمندسازی کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد به مساحت هزار هکتار با هدف کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، بین استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس دانشگاه ارومیه منعقد شد.

مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، یکم آبان ماه سال جاری برای برگزاری یازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

همچنین در این سفر بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی در شهرستان نقده، هنرستان ۲۱ کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد به صورت برخط افتتاح شد.