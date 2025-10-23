  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

۲ طرح آموزشی و مدرسه در ارومیه و مهاباد افتتاح شد

۲ طرح آموزشی و مدرسه در ارومیه و مهاباد افتتاح شد

ارومیه - با حضور رئیس جمهور دو طرح آموزشی و مدرسه در شهرهای ارومیه و مهاباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم دو طرح آموزشی و مدرسه سازی در شهرهای ارومیه و مهاباد به بهره برداری رسیدند.

هنرستان ۲۱ کلاسه شهدای ارومیه در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع احداث شده و ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است. با بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت تحصیل برای سه هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز فراهم شده است.

مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار مهاباد نیز در محله سیدآباد این شهر و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع ساخته شده که برای آن ۵۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این آئین که به صورت برخط برگزار شد، افزود: با مشارکت‌های مردمی، گروه‌های جهادی، خیرین مدرسه ساز تاکنون هزار کلاس درس با دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا کرده ایم که سه هزار و ۶۰۰ دانش آموز از این خدمات بهره مند شدند.

یاسر رهبردین با اشاره به آغاز نهضت مدرسه سازی در استان گفت: استان آذربایجان غربی جزو استان‌های نیازمند به توجه در موضوع فضاهای آموزشی است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این مدرسه با زیربنای یک هزار و ۷۹۰ مترمربع به همت راه و شهرسازی احداث شده و تحویل دستگاه بهره‌بردار می‌شود.

پیمان آرامون با بیان اینکه برای بهره‌برداری از این طرح ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده استریال بیان کرد: این مدرسه در ۳ طبقه و با ۱۲ کلاس احداث شده و نیاز آموزشی مروم منطقه را در شهرستان مهاباد فراهم می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ساخت مدارس در راستای تامین نیاز و سرانه‌های آموزشی در مناطق مورد هدف همواره از اولویت‌های راه و شهرسازی بوده و تاکنون اقدامات ویژه‌ای در این راستا در سطح استان انجام شده است.

آرامون افزود: تاکنون ۱۶۶ کلاس درس در قالب ۱۴ مدرسه با زیربنای ۱۹ هزار و ۶۶ مترمربع با ۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده در سطح استان احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی بیان کرد: همچنین در حال حاضر ۵ مدرسه با ۶۳ کلاس درس و زیربنای ۷ هزار و ۱۲۷ متردر دست احداث است که بعد از تکمیل تحویل دستگاه بهره‌بردار می‌شود.

رئیس جمهور در یازدهمین سفر استانی خود، صبح پنجشنبه وارد ارومیه شد و در بدو ورود مورد استقبال حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی از جمله برنامه رئیس جمهور از جمله برنامه‌های امروز دکتر پزشکیان در سفر به آذربایجان غربی بود.

