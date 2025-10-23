بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی نقده به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان ۲۰۷ تخت خوابی شهرستان نقده پیش از ظهر پنجشنبه با حضور رییس جمهور به صورت برخط به بهره برداری رسید و تعداد تخت‌های بیمارستانی این شهرستان به ۳۴۹ تخت افزایش یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در آئین بهره برداری این بیمارستان گفت: این بیمارستان با بیش از ۱۴ هزار متر مربع مساحت و پنج طبقه ساخته شده و علاوه بر مردم نقده، ساکنان محمد یار پیرانشهر و اشنویه نیز از خدمات این بیمارستان بهره مند خواهند شد.

محمدامین ولی زاد با بیان اینکه هم اکنون در نقده ۴۳ خانه بهداشت، ۹ پایگاه سلامت، ۱۰ مرکز جامع سلامت و ۸ پایگاه فوریت‌های پزشکی فعالیت می‌کند، افزود: بیمارستان قبلی نقده با ۱۴۲ تخت فعالیت می‌کرد که با افزوده شدن این تعداد تعداد تخت‌های بیمارستانی نقده به ۳۴۹ تخت رسید.

وی اضافه کرد: بیمارستان جدید دارای تمامی تختصص های مورد نیاز است و بیماران شهرستان‌های اشنویه و پیرانشهر هم امکان استفاده از آن را دارند؛ همچنین با توجه به نزدیکی این منطقه به مرز، می‌توان از این بیمارستان برای توسعه توریسم درمانی نیز بهره مند شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قانونی آذربایجان غربی افزود: طبق سرشماری و ثبت‌نام در سامانه سیب ۲ شهر نقده و محمدیار در مجموع دارای ۱۲۸ هزار و ۱۹۵ نفر جمعیت است که از این تعداد ۳۸ هزار نفر در مناطق روستایی این شهرستان ساکن هستند.

وی با بیان اینکه روند احداث این بیمارستان از سال ۱۳۹۷ شروع شده بود تا در کنار بیمارستان امام خمینی (ره) به مردم شهرهای نقده و محمدیار خدمات پزشکی ارائه دهد، افزود: با بهره برداری از آن سرانه تخت بیمارستانی در این شهرستان به ۲.۵ تخت برای هر یک هزار نفر است که از میانگین استانی بالاتر است.

مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، یکم آبان ماه سال جاری برای برگزاری یازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

همچنین در این سفر بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی در شهرستان نقده، هنرستان ۲۱ کلاسه گلشهر در شهرستان ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد به صورت برخط افتتاح شد.