پزشکیان: آموزش نادرست ریشه همه مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم در ارومیه، با بیان اینکه کشور ما سرشار از افراد توانمند و استعدادهای درخشان است که باید شناسایی و کشف شوند، گفت: مشکلات امروز کشور بخاطر آموزش نادرست است و وظیفه همه ما مدیران این است که بستر مناسب را برای رشد و شکوفایی فرزندان و آینده سازان کشور فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نوجوانان و جوانان کشور بسیار ارزشمندتر و مفید تر از معادن نفت و طلا برای آینده جامعه هستند، گفت: اگر ما آموزش فرزندان و آینده سازان کشور را درست انجام دهیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید باور کنیم آموزش فرزندان کشور مهمترین موضوع است و نباید اجازه دهیم آموزش فرزندان ما ناقص و نادرست باشد، گفت: ساختن مدارس و فضاهای آموزشی آغاز کار است، با نهضت توسعه و عدالت آموزشی تلاش خواهیم کرد که مدارس دولتی در همه نقاط کشور در تراز بهترین و با کیفیت ترین مدارس باشد و زمینه‌های لازم را فراهم کند که فرزندان ما و آینده سازان کشور توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف بروز دهند.

پزشکیان با بیان اینکه با تربیت درست فرزندان و دانش آموزان، آینده کشور بیمه خواهد شد، گفت: قابل قبول نیست که بعد از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز در کشور مدرسه کانکسی وجود داشته باشد و این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، همه باید تلاش کنیم که مشکل آموزش در کشور حل شود و این هدف با مشارکت مردم و خیرین دست یافتنی است، دولت هم در حد توان و ظرفیت خود کمک خواهد کرد.

تجهیز مدارس دولتی با همکاری صنعت پتروشیمی در کشور

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان از معادن طلا و نفت و گاز هم بار ارزش تر هستند، چرا که منابع انسانی ارزشمند تر از تجهیزات و امکانات مادی است، ما مسئولان و تصمیم گیران جامعه باید زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و فرزندان ایران در حوزه‌های مختلف علمی، هنری، ورزشی، مهارتی و صنعتی فراهم کنیم.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر لزوم بهبود و ارتقای سخت افزاری و فضای فیزیکی مدارس گفت: براساس توافقی که با فعالان صنعت پتروشیمی شده است، صنعت پتروشمی در اجرای مسئولیت های اجتماعی، طرح تجهیز کلیه مدارس دولتی را اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای نهضت مدرسه سازی در کشور گفت: در کنار مسئولیت دولت و مشارکت خیران، باید از ظرفیت مردم نیز در این امر استفاده شود، یکی از طرح‌های موفق در این حوزه پویش با من است که در استان خراسان رضوی اجرا و هریک از شهروندان و علاقه مندان بخش کوچکی از کار را برعهده گرفته و با مشارکت صد نفر یک مدرسه ساخته می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: بهبود و ارتقای شاخص‌های آموزشی نیازمند باورو اعتقاد عمیق مسئولان به صیانت و پرورش استعدادهای دانش آموزان است باید تلاش کنیم فرزندان کشور آموزش درست و کیفیت دریافت کنند و این امر نیازمند بهبود مستمر روش‌های آموزش و توسعه فضاهای آموزشی است.

وی با بیان این که تلاش ما اصلاح روش‌های آموزشی است، گفت: باید به فرزندان و آموزش آنها باور داشته باشیم اگر باورکنیم می‌توانیم بستر آموزشی درست را فراهم کنیم؛ جایگاه معلم بسیار ارزشمند و رفیع است و نباید نادیده گرفته شود.

فرزندان ما باید آموزش درست ببینند

پزشکیان با تاکید بر اینکه فرزندان ما باید آموزش درست ببینند، گفت: باور ما باید این باشد که فرزندان ما با کیفیت خوب آموزش ببینند. نوع آموزش و مهارت آموزی را هر زمانی می‌توان بهتر از قبل کرد. زندگی یعنی تغییر در همه زمینه‌ها امکان پذیر است.

رئیس جمهور در ادامه افزود: باید بستری فراهم شود که فرزندان ما در کنار یادگیری نظری آموزش عملی ببینند و مهارت کسب کنند بر همین اساس در حال طراحی آموزشگاه‌های مهارتی هستیم.

پزشکیان خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، گفت: آموزش و پرورش باید رابطه خودش را با دانشگاه‌های علوم پزشکی برقرار کند چرا که در دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکزی برای بهتر شدن نوع و کیفیت آموزش داریم و روش‌های درسی هر روز به روز می‌شوند که اساتید ما در آنجا می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند.

وی تاکید کرد: تصور این که من به تنهایی می‌توانم کاری انجام دهم اشتباه است باید از کمک، همفکری و مشارکت هم بهره مند شویم و از یکدیگر یاد بگیریم.