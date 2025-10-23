ستوده: ۴۰ درصد مدارس آذربایجان غربی فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلام ستوده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد؛ افزود: آذربایجان غربی در زمینه عدالت آموزشی با کاستی‌های زیادی مواجه است و این استان در بخش سرانه فضاهای آموزشی در رتبه ۳۰ کشوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد مدارس استان فرسوده هستند، ادامه داد: سه هزار کلاس تخریبی در استان داریم و برخی از مدارس استان فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی هستند. نبود تجهیزات و وسایل کمک‌آموزشی نیز یکی از مشکلات اساسی این مدارس است.

وی نهضت توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با انتقاد از نابرابری امکانات آموزشی در مناطق محروم آذربایجان‌غربی، گفت: عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از آرمان‌های بلند نظام اسلامی، در دیار ما با کاستی‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌روست و دانش‌آموزان مستعد این مناطق از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های آموزشی محرومند.

ستوده با تأکید بر اینکه محرومیت آموزشی تنها به نبود ساختمان‌های نوساز محدود نمی‌شود، افزود: مدارس مناطق کمتر برخوردار نیازمند کتابخانه‌های مجهز، اینترنت پایدار، آزمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های هوشمند و فضاهای ورزشی استاندارد هستند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب فضاهای آموزشی در استان اظهار کرد: در حالی که آذربایجان‌غربی از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه سی‌ام کشور قرار دارد، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها از ۳۵ نفر فراتر رفته و این مسئله کیفیت آموزش را به شدت پایین آورده است.

ستوده اضافه کرد: در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان که اخیراً در ارومیه برگزار شد، خیرین متعهد به اجرای ۱۰۰ پروژه با ۸۰۰ کلاس درس شدند و در مجموع ۲۷۸ پروژه با ۱۶۰۰ کلاس درس در نهضت مدرسه‌سازی استان تعریف شده که امید می‌رود تا پایان سال بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری برسند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی خواستار طراحی و اجرای برنامه ملی الگوی یکپارچه هوشمند با محوریت مناطق کم برخوردار شد و گفت: این برنامه باید با محوریت استان‌های مرزی و محروم در کشور اجرایی شود.

ستوده نبود تجهیزات آموزشی در مدارس و هنرستان‌های آذربایجان غربی، جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل نبود فضای آموزشی و مدارس شبانه روزی در مناطق محروم استان، احداث ارودگاه فرهنگی، بومی گزینی را از مطالبات این حوزه عنوان کرد.