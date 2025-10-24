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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

آنانکه دلربایی یوسف شنیده‌اند، خوش‌خدمتی برای زلیخا نمی‌کنند

آنانکه دلربایی یوسف شنیده‌اند، خوش‌خدمتی برای زلیخا نمی‌کنند

مهدی جهاندار شعر تازه‌ای با عنوان «طومار» سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار شعر تازه‌ای با عنوان «طومار» سروده است.

در ادامه غزل جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

غیر تو را اگرچه تماشا نمی‌کنند

شرم و حیا از اینهمه حاشا نمی‌کنند!

اینقدرها که فتنه و جنجال کرده‌اند

غوغائیان هم اینهمه غوغا نمی‌کنند

با دوستان اگرچه مروّت نداشتند

با دشمنان به غیرِ مدارا نمی‌کنند

خودناشناس‌ها و خداناشناس‌ها

گم کرده‌اند چیزی و پیدا نمی‌کنند

آنانکه دلربایی یوسف شنیده‌اند

خوش‌خدمتی برای زلیخا نمی‌کنند

جایی که سروها به قیام ایستاده‌اند

بی‌قامتان نمازِ فرادی نمی‌کنند

دل را بی‌احتیاط به زلف کسی نبند

طومار را نخوانده که امضا نمی‌کنند!

کد مطلب 6631786
جواد شیخ الاسلامی

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