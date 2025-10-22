  1. فرهنگ و ادب
۱ آبان ۱۴۰۴، ۰:۰۰

من درخت یا اسبم؟ من پرنده‌ام یا زن؟

سیده تکتم حسینی شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده تکتم حسینی شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه غزل حسینی را با هم می‌خوانیم؛

*

من درخت یا اسبم؟ من پرنده‌ام یا زن؟

گیس‌یال‌برگم را مِه گرفته است از من

چیستم؟ بهاری گنگ در تباهی مرداب

یا شکوفه نارنج در بلوغ پیراهن؟

برزخی بلاتکلیف، دوزخی جنون‌آمیز

وقت عیش خون خوردن بین گریه خندیدن

شور زندگی در من در سکون و در تشویش

سرد و ساکت و متروک… گرم و جاری و روشن

خیره‌سر گذر کردم از برابر قلبم

نه خیالِ دل بستن، نه توان دل کندن

در هجوم تنهایی، فکر می‌کنم گاهی

من به این همه چهره، وقتِ استکان شستن...

