حسابی: آسفالت ۳۰ کیلومتر از محورهای خوانسار بهسازی شد

حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای مواصلاتی شهرستان خوانسار در مجموع ۲۵۰ کیلومتر طول دارد که در سال جاری، ۳۰ کیلومتر از این محورها بهسازی و روکش آسفالت گرم و حفاظتی شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل ۳ کیلومتر محور خوانسار – گلپایگان، ۴ کیلومتر محور خوانسار – خم‌پیچ، ۳ کیلومتر محور خوانسار – ویست (با آسفالت گرم)، همچنین ۱۲ کیلومتر محور خوانسار – صفادشت و ۸ کیلومتر محور خم‌پیچ – رحمت‌آباد با آسفالت حفاظتی است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوانسار تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار و مقادیر قابل‌توجهی قیر مصرف شده است.

حسابی با اشاره به نیاز به بهسازی و روکش آسفالت حدود ۵ کیلومتر دیگر از محورهای شهرستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، طرح‌های مختلفی در حوزه ایمن‌سازی نیز در حال اجراست.

حسابی ادامه داد: طرح ایمن‌سازی و نصب نیوجرسی در محور خوانسار – دامنه به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال برای حفاظت از پایه‌های روشنایی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال به بهره‌برداری برسد.

به گفته وی، نصب ۳۰۰ عدد تابلو اخطاری و انتظامی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و خط‌کشی ۶۰ کیلومتر از محورهای شهرستان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در سال جاری انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی لوله نفتا، بهسازی و روکش آسفالت گرم محور خوانسار – خم‌پیچ در محدوده تقاطع میان‌تیر نیز با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال از ابتدای شهریور آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان آبان‌ماه به پایان می‌رسد.