به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

نوشیدن الکل خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد

یک مطالعه جدید می‌گوید نوشیدن هر مقدار الکل احتمالاً خطر ابتلاء به زوال عقل را در فرد افزایش می‌دهد.

علائم پنهان آرتریت روماتوئید مدت‌ها قبل از تشخیص در خون یافت می‌شود

یک مطالعه جدید می‌گوید، ممکن است مشکلاتی نامرئی سال‌ها در بدن افرادی که در معرض خطر ابتلاء به آرتریت روماتوئید هستند، قبل از بروز هرگونه درد مفصلی، جریان داشته باشد.

۳ بیماری افزایش دهنده خطر مرگ ناشی از بیماری کبد چرب

یک مطالعه جدید می‌گوید افرادی که مبتلا به بیماری کبد چرب هستند، اگر یکی از سه بیماری دیگر را نیز داشته باشند، احتمال مرگ زودهنگام آنها بیشتر است.

رژیم غذایی مدیترانه‌ای از سلامت دندان‌ها محافظت می‌کند

یک مطالعه جدید می‌گوید افرادی که رژیم غذایی مدیترانه‌ای را دنبال می‌کنند، سلامت دندان و لثه بهتری دارند.