به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، از سوی دیگر، محققان دریافتند افرادی که گوشت قرمز و خوراکی‌های شیرین مصرف می‌کردند، به بیماری لثه شدیدتر و التهاب بالاتری مبتلا بودند.

«جوزپه مایناس»، محقق ارشد و پژوهشگر فوق دکترا در کالج کینگ لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی متعادل و مدیترانه‌ای می‌تواند به طور بالقوه بیماری لثه و التهاب سیستمیک را کاهش دهد.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های ۱۹۵ بیمار شرکت‌کننده در مطالعه بانک زیستی دهان، دندان و جمجمه و صورت کالج کینگ لندن را تجزیه و تحلیل کردند.

به عنوان بخشی از مطالعه، بیماران تحت معاینه کامل دندانپزشکی قرار گرفتند، نمونه خون ارائه دادند و پرسشنامه رژیم غذایی را تکمیل کردند.

بر اساس بررسی رژیم غذایی، محققان ۱۱۲ نفر از بیماران را به عنوان افرادی که به شدت به رژیم غذایی مدیترانه‌ای پایبند بودند، طبقه‌بندی کردند. این الگوی غذایی:

• بر میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، آجیل، لوبیا و چربی‌های سالم مانند روغن زیتون تأکید دارد.

• مصرف متعادل ماهی، مرغ، گوشت بدون چربی و لبنیات را توصیه می‌کند.

• مصرف گوشت قرمز، شیرینی‌ها، نوشیدنی‌های شیرین و کره را محدود می‌کند.

محققان خاطرنشان کردند که رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیش از این با کاهش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی، زوال عقل مرتبط با سن و برخی سرطان‌ها مرتبط بوده است.

نتایج نشان می‌دهد افرادی که الگوهای غذایی منظم آنها با رژیم غذایی مدیترانه‌ای مطابقت نزدیکی داشت، پس از در نظر گرفتن سایر عوامل خطر سلامت دهان و دندان، تا ۶۵٪ کمتر از بیماری شدید لثه رنج می‌بردند.

علاوه بر این، محققان گزارش می‌دهند که مصرف مکرر گوشت قرمز، خطر ابتلاء به بیماری لثه را ۲.۷ برابر افزایش می‌دهد.

آزمایش خون نشان داد افرادی که به رژیم غذایی مدیترانه‌ای پایبند نبودند، سطح التهاب بالاتری در بدن خود داشتند.

محققان خاطرنشان کردند که رژیم‌های غذایی غنی از پروتئین می‌توانند محیطی در دهان ایجاد کنند که رشد باکتری‌های مضر را تقویت می‌کند.

لوئیجی نیبالی، محقق ارشد و استاد پریودنتولوژی در کالج کینگ لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «تحقیقات ما تأثیر بالقوه‌ی یک رژیم غذایی غنی از مواد مغذی و گیاهی را در بهبود سلامت لثه‌ی مردم نشان می‌دهد. با این وجود، تحقیقات بیشتری برای توسعه‌ی رویکردهای شخصی‌سازی‌شده برای کمک به افراد در مدیریت سلامت دهان و لثه خود مورد نیاز است.»