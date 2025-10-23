به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک شهر؛ قرعه کشی ۶۶۰ جایزه ۳۰ میلیون ریالی مرحله اول جشنواره «یاردوازدهم» برگزار شد. همچنین جوایز برندگان مرحله دوم قرعه کشی جشنواره «سرخپوشان شهر» به منتخبان اهدا شد.
در این مراسم که با حضور قنبرزاده مدیر امور تحقیقات و توسعه بازار و جمعی دیگر از مدیران بانک شهر برگزار شد؛ ۶ برنده ۱۰ میلیارد ریالی مرحله دوم جشنواره «سرخپوشان شهر» جوایز خود را دریافت کردند.
جشنواره سرخپوشان شهر با هدف افزایش ارتباطات میان بانک شهر و هواداران تیم محبوب پایتخت و افزایش خدمات رسانی بواسطه صدور کارتهای هواداری باشگاه برگزار شد.
همچنین در حاشیه این مراسم قرعه کشی ۶۶۰ جایزه ۳۰ میلیون ریالی مرحله اول جشنواره «یاردوازدهم» برگزار و برگزیدگان این جشنواره مشخص شدند.
در همین راستا هواداران تیم فوتبال پرسپولیس میتوانند برای شرکت در جشنواره «یاردوازدهم» که تا پایان مسابقات لیگ برتر ادامه دارد؛ اقدام به افتتاح حساب در شعب و پیشخوانهای بانک شهر به صورت حضوری و یا از طریق نرم افزار همراهشهرپلاس این بانک به صورت غیرحضوری و همچنین افزایش موجودی حساب پرسپولیسکارت خود کنند.
در پایان ضمن قدردانی از تمامی همراهانی که در این جشنواره شرکت کردند، به اطلاع میرساند: به منظور جلوگیری از به سرقت رفتن اطلاعات بانکی و مالی مشتریان از سوی کلاهبرداران، ضروری است برندگان از واریز هرگونه وجه، استفاده از لینکهای مخرب و تماسهای ناشناس خودداری نمایند.
