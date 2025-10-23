به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان به نقل از یک منبع امنیتی بلند پایه گزارش داد که موضع حزب الله در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی واضح است و به هر گونه تجاوز زمینی این رژیم واکنش مستقیم نشان خواهد داد.

وی افزود: حزب الله در حال حاضر آماده‌تر و قدرتمندتر از گذشته و زمان عملیات طوفان الاقصی است به طوری که خلأهای اطلاعاتی در این تشکیلات از بین رفته و رژیم صهیونیستی هویت فرماندهان جدید حزب الله را نمی‌داند.

این منبع تصریح کرد: ترورهای اخیر همگی، نیروهای میدانی را هدف قرار داده نه فرماندهان و شخصیت‌های برجسته را. حزب الله از جنگ اخیر درس گرفته و یک طرح نظامی جدید تدوین کرده است.