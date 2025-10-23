  1. بین الملل
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

منبع لبنانی:حزب‌الله آماده است؛تل‌آویو هویت فرماندهان جدید را نمی‌داند

یک منبع امنیتی در لبنان به آمادگی حزب الله برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان به نقل از یک منبع امنیتی بلند پایه گزارش داد که موضع حزب الله در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی واضح است و به هر گونه تجاوز زمینی این رژیم واکنش مستقیم نشان خواهد داد.

وی افزود: حزب الله در حال حاضر آماده‌تر و قدرتمندتر از گذشته و زمان عملیات طوفان الاقصی است به طوری که خلأهای اطلاعاتی در این تشکیلات از بین رفته و رژیم صهیونیستی هویت فرماندهان جدید حزب الله را نمی‌داند.

این منبع تصریح کرد: ترورهای اخیر همگی، نیروهای میدانی را هدف قرار داده نه فرماندهان و شخصیت‌های برجسته را. حزب الله از جنگ اخیر درس گرفته و یک طرح نظامی جدید تدوین کرده است.

