معاون ترامپ: اقدام اسرائیل احمقانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنان امروز خود بدون اشاره به حملات وحشیانه صهیونیستها علیه نوار غزه گفت: تل آویو و حماس به آتش بس در این منطقه احترام میگذارند.
وی اضافه کرد، آتش بس پابرجا است. نظامیان آمریکایی در نوار غزه مستقر نمیشوند. امیدواریم رفح طی یک یا ۲ سال بازسازی شود و این روند طی چند مرحله صورت خواهد گرفت.
معاون ترامپ بار دیگر با اشاره به تلاشهای بیهود برای خلع سلاح حماس ابراز امیدواری کرد که اقدامات بین المللی در این خصوص نتیجه بدهد.
وی گفت: به تلاش مان برای پایداری آتش بس در غزه ادامه میدهیم. پیام ما به اسرائیلیها لزوم محافظت از توافق آتش بس بود. با دوستان خود در حوزه خلیج فارس درباره بررسی نحوه تشکیل نیروی بین المللی مستقر در غزه در تماس هستیم.
این مسئول آمریکایی بیان کرد، کرانه باختری به اراضی اشغالی الحاق نمیشود. ونس تصریح کرد که از اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی برای تصویب قانون مربوط به الحاق کرانه باختری گیج شده است.
وی آن را یک «نمایش سیاسی احمقانه» خواند.
