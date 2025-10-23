زمان بازی تراکتور و گل گهر تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم از هفته هشتم لیگ برتر روز شنبه ۳ آبان به جای ساعت ۱۷:۳۰ در ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان آغاز می‌شود تا این مسابقه از شبکه سراسری ورزش پخش زنده شود.

