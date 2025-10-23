  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

زمان بازی تراکتور و گل گهر تغییر کرد

زمان بازی تراکتور و گل گهر تغییر کرد

با اعلام سازمان لیگ، زمان دیدار تیم های فوتبال تراکتور و گل گهر در هفته هشتم لیگ برتر تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم از هفته هشتم لیگ برتر روز شنبه ۳ آبان به جای ساعت ۱۷:۳۰ در ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان آغاز می‌شود تا این مسابقه از شبکه سراسری ورزش پخش زنده شود.

کد خبر 6631961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها