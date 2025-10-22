قضاوت حساس برای برادران حیدری در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:

جمعه دوم آبان ماه ۱۴۰۴

* پرسپولیس- ذوب‌آهن

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: بهمن عبداللهی، حمیدرضا افشون و میثم عباسپور ناظر: رضا سخندان داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای

* ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان

داور: احسان اکبری کمک‌ها: دانیال باشنده، احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: علی‌اصغر مومنی

* آلومینیوم اراک- مس رفسنجان

داور: مهرداد خسروی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، محمدعلی پورمتقی و فرهاد امینی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسن اکرمی کمک: کیوان علیمحمدی

* چادرملو اردکان- خیبر خرم‌آباد

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: هادی طوسی، امیررضا آشورماهانی و میثم صفاری ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: شبیر بهروزی

* فولاد خوزستان - شمس‌آذر قزوین

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: بهزاد پناهی، مهران مصطفوی و امیر ایار ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: احمد محمدی کمک: ریحانه شیرازی

شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴

* گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز

داور: پیام حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و سیدحسین حسینی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: میثم حیدری کمک: مهناز ذکائی

یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴

* سپاهان اصفهان- پیکان تهران

داور: ایمان کهیش کمک‌ها: صادق رستمی، فرزاد ایمانی‌نژاد و حسین زمانی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: بهار سیفی

* فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، علیرضا طاهرخانی و حسین امیدی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی