انتقاد از ساپینتو پس از بردن مس/ اتفاقی که نباید برابر الوحدات رخ بدهد

محسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی شرایط استقلال با توجه به پیروزی برابر مس رفسنجان گفت: بالاخره بعد از مدتها یک بازی خوب از استقلال دیدیم و شاهد یک برد برای آبی پوشان بودیم. اگر چه مس حریف خیلی سختی برای استقلال نبود و نتوانست موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کند ولی همین برد از لحاظ روحی برای استقلال خوب بود و این تیم توانست از قطار شکست و تساوی بیرون پریده تا با این پیروزی و روحیه خوب خود را آماده ادامه راه کند.

جوانان از نام‌ها بهتر بودند

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ساپینتو برابر مس به جای استفاده از نام‌ها از بازیکنان جوان استفاده کرد و ثمره آن را هم دید. جوانان بسیار بهتر از بازیکنان با نام و نشان بازی کردند و اگر ساپینتو فرصت بیشتری به آنها بدهد استقلال در آینده نتایج بهتری خواهد گرفت. بازیکنانی چون سحرخیزان، رزاقی و سایر جوانان کوهی از انگیزه هستند و تنها به اعتماد و فرصت نیاز دارند و حضور آنها در ترکیب زنگ خطری است برای بازیکنان اسمی که اگر نتوانند انتظارات را برآورده کنند باید ذخیره بازیکنان جوان شوند.

الوحدات حریف سختی خواهد بود

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر الوحدات اردن گفت: امیدوارم اشتباهاتی را که برابر المحرق بحرین انجام دادیم مقابل الوحدات انجام ندهیم. در آن بازی خود را از پیش برنده می‌دانستیم ولی در پایان شکست خوردیم. الوحدات را نباید دست کم بگیریم و تصور کنیم که در تهران به راحتی آنها را شکست خواهیم داد. باید آنالیز خوبی از حریف داشته باشیم و نقاط ضعف آنها را بشناسیم و بر اساس نقاط ضعف و قوت حریف یک ترکیب خوب را به میدان بفرستیم. بطور حتم اگر این دیدار را با برد به پایان برسانیم در ادامه را در لیگ برتر و لیگ سطح دو آسیا نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.

خوشحالی ساپینتو عجیب بود

یوسفی با انتقاد از شادی عجیب ساپینتو بعد از برد برابر مس رفسنجان تاکید کرد: از ساپینتو که یک مربی حرفه‌ای است بعید بود با برد برابر مس اینگونه خوشحالی کند. این شادی مربوط به قهرمانی در لیگ است نه بردن مس رفسنجان. ساپینتو باید خودش را کنترل کند و باید بداند در چه تیمی کار می‌کند که مربیان و اسطوره‌های بزرگی بودند که حتی بعد از برد در دربی هم چنین رفتارهایی از خود نشان نداده و هیجانات خود را کنترل کرده اند.