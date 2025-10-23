به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: اجرای طرح «جی‌نف» زمینه‌ساز تحول در نظام مدیریتی استان و بسترساز مدیریت هوشمند و شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی در مناطق شهری و روستایی است.

وی افزود: این طرح با تسهیل برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود تصمیم‌سازی و تخصیص هدفمند منابع را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه مورد تاکید است.

وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات عملکرد ضعیفی داشته‌اند و زمان بهره‌مندی از این منابع رو به پایان است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر و همکاری مؤثر با بانک‌ها نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند چرا که هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ملاک ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد، افزود: بانک‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، علاوه بر تأثیر منفی در رتبه‌بندی عملکرد، موظف به جبران عقب‌ماندگی و ارائه گزارش دقیق اقدامات خود خواهند بود تا روند حمایت از طرح‌های مصوب به‌طور کامل تضمین شود.

تشکیل فوری خانه مطبوعات برای ساماندهی فعالیت رسانه‌ای مرکزی ضروری است

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت انسجام در فعالیت رسانه‌ای این استان گفت: نبود خانه مطبوعات یکی از خلأهای مهم حوزه اطلاع‌رسانی است.

وی افزود: استان مرکزی به هم‌افزایی مؤثر میان دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و رسانه‌ها نیازمند است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تشکیل خانه مطبوعات یک اقدام فوری و ضروری است تا تعامل رسانه‌ها با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف به‌طور هدفمند و قانون‌مند ساماندهی شود.

وی ادامه داد: این نهاد صنفی باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوبی منسجم و قانونی مدیریت شود.

بیش از ۷۰ واحد دانشگاهی در مرکزی ظرفیت عظیمی برای پژوهش‌های مسئله‌محور دارند

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت پژوهش در تصمیم سازی‌های استانی گفت: بیش از ۷۰ واحد دانشگاهی در استان فعال است و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار می‌کنند.

وی افزود: ظرفیت علمی و پژوهشی استان باید در قالب طرح‌های کاربردی و مسئله‌محور برای توسعه منطقه‌ای به‌کار گرفته شود.

زندیه وکیلی ادامه داد: پژوهش‌های دانشگاهی باید بر حل مسائل واقعی استان متمرکز شود و در انتخاب پژوهشگران برتر، علاوه بر شاخص‌های علمی، تأثیر تحقیقات در رفع نیازهای بومی نیز مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شورای پژوهش استان باید جلسات منظم برگزار کند تا پژوهش‌ها به‌طور مؤثر در جهت حل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان هدایت شوند.

استاندار مرکزی گفت: باید به‌طور عادلانه از ظرفیت علمی همه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی استان، به‌ویژه در شهرستان‌ها استفاده شود.