اجرای دقیق تبصره ۱۸ کلید رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: نقش بانکها و دستگاههای اجرایی در رونق اقتصادی این استان بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در حال حاضر عملکرد کنونی بانکها ناکافی است و ضرورت تلاش جدیتر برای جذب اعتبارات و پشتیبانی از سرمایهگذاریها مورد تاکید است.
ابراهیمی تصریح کرد: ادامه اجرای تبصره ۱۸ در قوانین بودجه سالهای گذشته و سال جاری، پیشبینی شده و تحقق اهداف اقتصادی کشور به اجرای دقیق این تبصرهها بستگی دارد.
وی افزود: با وجود برنامههای پیشبینیشده، نتایج قابل توجهی مشاهده نشده و لازم است وضعیت کنونی بهطور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری، تأکید کرد: این عوامل فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کردهاند اما مشکلات اقتصادی کشور به کمبود منابع ارتباط ندارد.
وی افزود: اجرای دقیق تبصرهها و برنامههای پیشبینیشده به بهبود شرایط کسبوکارها و ارتقای سطح معیشت مردم کمک خواهد کرد.
ابراهیمی گفت: در این راستا همکاری مستمر بانکها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه، نقش کلیدی در تسریع روند جذب اعتبارات و اجرای مؤثر تبصرهها خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با این روند نه تنها رونق اقتصادی استان تسهیل میشود بلکه شرایط بهبود یافته برای سرمایهگذاری و ایجاد کسبوکارهای جدید، زمینهساز رشد پایدار در سطح کشور خواهد بود.
