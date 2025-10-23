منشی: تولید اسباب‌ بازی ایرانی موجب رونق اقتصادی واشتغال پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منشی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه اسباب بازی، افزود: اسباببازی در دنیای امروز ابزار پرورش توانمندیها و مهارتهای کودکان است. کودک با بازی، زندگی را تمرین میکند. اسباببازیهایی که در حوزه نقشآفرینی، تفکر، دستورزی و مهارتهای حرکتی طراحی میشوند، همگی در مسیر رشد ذهنی و اجتماعی کودک مؤثر هستند.
وی با تأکید بر نگاه تربیتی به این صنعت افزود: در انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، تلاش ما ترویج این تفکر است که اسباببازی را نباید صرفاً یک وسیله سرگرمی دانست، بلکه باید آن را ابزاری در مسیر ساخت آینده و توسعه سرزمین دانست. جامعهای پیشرو نتیجه نسلی شاد و توانمند است، و این نشاط از دل بازی و خلاقیت میجوشد.
منشی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت: رشد تولید ایرانی در حوزه اسباب بازی نه تنها موجب رونق اقتصادی و اشتغال پایدار میشود، بلکه به گسترش نشاط اجتماعی کمک میکند.
وی یادآور شد: هرچه تولید در کشور پیشرفتهتر شود، خانوادهها با آرامش و امید بیشتری زندگی خواهند کرد. اسباببازی میتواند حلقه پیوند نسلها و ابزاری برای ارتباط پدران، مادران و پدربزرگها با کودکان و انتقال تجربههای زندگی به شیوهای شیرین و مؤثر باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه والای بازی در تربیت نسل نو گفت: اسباببازی فقط وسیلهای برای بازی نیست؛ دوست خیالپرداز کودک ماست، معلمی است که بیصدا دست همکاری، صبر و خلاقیت میدهد. هر اسباببازی خوب، پلی میان دنیای کودکی و آیندهای روشن است.
زهرا آبسوران ادامه داد: در این جشنواره گرد هم آمدیم تا یادآوری کنیم فرهنگ بازی همان فرهنگ زندگی است. میخواهیم اسباببازی ایرانی با ریشههای فرهنگ و قصههای خودمان در دستان کودکان بدرخشد تا کودک امروز با ساختن و بازی کردن، انسان سازنده فردا شود.
نخستین رویداد استانی بازی و اسباببازی در ارومیه، با مشارکت بیش از ۱۰۰ تولیدکننده ایرانی و همراهی دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان، گامی در مسیر معرفی ظرفیتهای ملی و بومی حوزه بازی و اسباببازی است.
