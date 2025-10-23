به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت تفاهمی میان راهآهن جمهوری اسلامی ایران، راهآهن دولتی ترکیه و اداره خط راهآهن افغانستان در راستای تقویت و توسعه همکاریهای متقابل در بخش ریلی به امضا رسید.
️ این تفاهمنامه توسط جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، ویسی کورت، رئیس هیئت مدیره و مدیرکل راهآهن دولتی ترکیه و محمد اسحاق صاحبزاده، معاون وزیر فواید عامه و رئیس اداره خط راهآهن افغانستان، به امضا رسید.️
هدف اصلی این یادداشت تفاهم، تعمیق همکاریهای دوجانبه و سهجانبه، افزایش بهرهوری زیرساختها و مسیرهای ریلی موجود، تسهیل فرآیندهای فنی و عملیاتی عبور از مرز، به حداکثر رساندن ظرفیت حمل و نقل، کمک به یکپارچگی منطقهای و ایجاد یک کریدور ریلی پایدار بین سه کشور است.
️همچنین برنامه ریزی برای اشتراکگذاری تخصص در حوزههایی مانند توسعه منابع انسانی، تعمیر و نگهداری، ارتقاء و بهرهبرداری از زیرساختهای ریلی، دیجیتالی کردن راهآهن، تخصیص ظرفیت و مدیریت ترافیک، بازدیدهای فنی متقابل برای مدیران ارشد و کارکنان بخش دیگری از این تفاهمنامه ۵ ساله است.️ طرفین در پایان بر توسعه همکاری و تبادل نظر در زمینههایی چون تعمیر و نگهداری راهآهن، توسعه زیرساختها، تخصیص ظرفیت، مدیریت ترافیک و آموزش تاکید کردند.
