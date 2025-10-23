به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در کنفرانس دو روزه منطقهای حملونقل که امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در اسلام آباد برگزار شد، پیشنهادات پنجگانه ایران برای افزایش همگرایی حملونقل و ترانزیت منطقهای را تشریح کرد.
وی که ریاست هیئت جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس را بر عهده دارد، به عنوان نخستین سخنران این نشست، ابراز اطمینان کرد که گفتگوهای این اجلاس، مسیر را برای همکاریهای بیشتر میان کشورهای حاضر هموار خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی خود بر اهمیت توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی با همسایگان تأکید کرد و گفت: حملونقل و ترانزیت اساس تحرک و رونق سایر حوزهها مانند تجارت، گردشگری و انرژی است و ایران با شبکه گسترده جادهای، ریلی و بندری خود میتواند نقش کلیدی در اتصال زنجیرههای تأمین منطقه ایفا کند.
وی همچنین به ظرفیتهای موجود در کریدورهای بینالمللی شامل مسیرهای بزرگراه آسیایی و راهآهن سراسری، و پروژههای ترانزیتی مانند قطار چین–اروپا و قطار باری اکو اشاره کرد و افزود: تکمیل مسیرهای ریلی و توسعه شبکه حملونقل ایران، فرصتهای همکاری منطقهای را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، ۵ پیشنهاد کلیدی ایران برای ارتقای همگرایی حملونقلی منطقهای مطرح و عنوان کرد: تجاریسازی کریدورهای ترانزیتی منطقهای از طریق توسعه همکاریهای دو و چندجانبه، اجرای عملیات گمرکی شبانهروزی در نقاط مرزی برای تجارت بدون توقف، دیجیتالیسازی و هوشمندسازی فرایندهای ترانزیت و بازنگری تشریفات مرزی و ارتقای دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد و توسعه ظرفیت ترانزیت تیر از جمله این پیشنهادات است.
همچنین گفتنی است، افزایش ظرفیت اتصالات ریلی و جادهای مرزی برای ایجاد شبکه ترانزیت منسجم و کمهزینه از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط فرزانه صادق بود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، عملیاتی شدن این پیشنهادها میتواند زمینهساز توسعه تجارت منطقهای، افزایش رفاه و تقویت صلح و همکاری میان کشورهای حاضر باشد.
