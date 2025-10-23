به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین اجلاس مجمع منطقهای راهآهنهای خاورمیانه (UIC RAME)، با حضور فعال راهآهن ایران و نمایندگان کشورهای ترکیه، افغانستان، عربستان سعودی و سوریه، همراه با مدیران ارشد اتحادیه بینالمللی راهآهنها (UIC) در استانبول برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان راهآهن اردن، عراق و نهاد حملونقل عمومی عربستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس مشارکت کردند.
در مراسم افتتاحیه این اجلاس، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، ضمن قدردانی از میزبانی راهآهن ترکیه، بر رویکرد دیپلماسی ریلی پویا و هدفمند راهآهن ایران، بهویژه با کشورهای همسایه و منطقه، تاکید کرد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامههای متعدد با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین طی ماههای اخیر، گفت: این اقدامات منجر به رشد مستمر حجم حملونقل بینالمللی و ترانزیت ریلی در سال ۲۰۲۵ شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاشها برای تکمیل زیرساختها، اتصال به شبکههای ریلی موجود، کاهش زمان حمل کالا و توسعه حملونقل مسافری با کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه، افغانستان و عراق، با شتاب ادامه دارد چراکه این ابتکارات، پیوندهای منطقهای را تقویت کرده و به توسعه پایدار و همکاریهای اقتصادی کمک زیادی میکند.
نایبرئیس مجمع منطقهای خاورمیانه (RAME) با بیان اینکه افزایش ترانزیت و حملونقل ترکیبی با محوریت راهآهن، یکی از اهداف اصلی راهآهن ایران است، اظهار کرد: ظرفیتهای خوبی برای گسترش ترانزیت ریلی و حملونقل ترکیبی با کشورهای عضو مجمع، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان و امارات متحده عربی وجود دارد.
وی همچنین رفع گسستگیهای ریلی میان عربستان و ایران را فرصتی تاریخی برای جهش اقتصادی و شکوفایی صنعت گردشگری زیارتی میان ایران، عراق و عربستان دانست و بر ظرفیت این ۳ کشور به عنوان قطبهای زیارتی مسلمانان تاکید کرد.
ذاکری تاکید کرد: راهآهن جمهوری اسلامی ایران آماده آغاز همکاریهای جدید و مؤثر با کشورهای منطقه در زمینه تشکیل کارگروههای مشترک برای تکمیل پروژههای مرزی، هماهنگی عملیاتی و استانداردسازی مرزی برای کاهش زمان ترانزیت، تقویت پیوند ریل- بندر در خلیج فارس و دریای عمان (بهویژه از مسیر چابهار) و تبادل داده از طریق سامانههای مشترک است.
همچنین، ذاکری مدیرعامل راهآهن ایران و بشار المالک مدیرعامل راهآهن عربستان در راستای افزایش ایمنی خطوط ریلی به تبادل تجربیات خود در مدیریت و کنترل مناطق ماسهگیر پرداختند.
نظر شما