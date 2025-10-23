به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست با مدیرکل ثبتاحوال استان بوشهر اظهار کرد: نگاه ما به ثبتاحوال یک نگاه درونسازمانی و هویت ساز است، چراکه نقش این مجموعه در تصمیمسازی و سیاستگذاریهای کلان بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: آمارهای ثبتاحوال، مبنای بسیاری از تصمیمگیریها در حوزههای مختلف توسعهای، اجتماعی و اقتصادی است و باید دقت، صحت و بهروز بودن این اطلاعات همواره مورد توجه قرار گیرد.
مقاتلی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم تصریح کرد: دولت مردمی و شخص رئیسجمهور همواره بر کار کارشناسی، تصمیمگیری مبتنی بر داده و ارتقای کیفیت خدمات به مردم تأکید دارند.
وی با یادآوری در پیش بودن انتخابات شوراها در سال آینده و تمام الکترونیکی برگزار شدن این انتخابات و نقش ثبت احوال در تحقق این مسیر، بر ضرورت اهمیت بهبود و ارتقای زیرساختهای حوزه ثبت احوال تاکید کردند.
فرماندار دشتی ضمن تقدیر از مجموعه ثبتاحوال شهرستان در راستای جلب رضایتمندی مردم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه ثبتاحوال شهرستان باید با جدیت دنبال شود تا خدمات دقیقتر و سریعتری به شهروندان ارائه شود.
وی با تأکید بر ضرورت سعهصدر، تکریم اربابرجوع و برخورد شایسته با مردم گفت: احترام و خوشرفتاری با مراجعان از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی است و باید در اولویت کاری همه کارکنان قرار گیرد.
