مدیر ثبت احوال شهرستان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر ظهر چهارشنبه در این نشست با قدردانی از خدمات و تلاشهای اعظم احمدی مدیر پیشین ثبت احوال شهرستان، بر اهمیت جایگاه ثبت احوال در ارائه خدمات عمومی و ثبت دقیق اطلاعات هویتی شهروندان تأکید کرد.
محمد مظفری با بیان اینکه ثبت احوال از دستگاههای کلیدی کشور محسوب میشود، اظهار کرد: آمار و اطلاعات این مجموعه، مبنای بسیاری از تصمیمگیریهای کلان است و دقت، سرعت و سلامت در ارائه خدمات آن، تأثیر مستقیمی بر رضایت مردم و کارآمدی نظام اداری دارد.
وی در ادامه افزود: انتظار میرود مدیریت جدید با رویکردی نوین و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان گامهای مؤثری بردارد.
در پایان این آئین، فرماندار بوشهر ضمن تقدیر از زحمات اعظم احمدی، برای علیرضا موبرزی که به عنوان مدیر جدید ثبت احوال شهرستان بوشهر منصوب شده است، آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد
نظر شما