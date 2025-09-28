به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در جمع مدیران و کارکنان ثبت احوال استان خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان به دلیل موقعیت مرزی و مسائل هویتی، اظهار کرد: شناخت دقیق ظرفیتها و چالشهای موجود، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود مأموریتهای سازمان در سطح ملی خواهد بود.
وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در استان افزود: مدیران و روسای ادارات کارگزاران انقلاب اسلامی هستند و هر یک از همکاران سازمان در هر سطحی که مسئولیت دارند، باید در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند و خود را بخشی از نظام حکمرانی بداند و اثر گذاری خود را باور داشته باشد و این عمل باعث تغییر وسعت دید مجموعه خواهد شد، زیرا تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران، روسای و کارشناسان ادارات همانند مدیران کلان کشوری، میتواند آثار ملی و استانی در پی داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه دقت، جامع نگری و نگاه ملی لازمه فعالیت در این سازمان است، تصریح کرد: هر خطای کوچک در حوزه ثبت احوال میتواند تبعات گستردهای برای کشور داشته باشد، همانگونه که یک اقدام صحیح و دقیق میتواند امیدآفرین و اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ملی سازمان خاطر نشان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در شرایطی دشوار و با وجود محدودیتها توانسته است پروژههای بزرگی همچون گواهی انحصار وراثت الکترونیک، گواهی ولادت الکترونیک و سامانه هُدا (هویت دیجیتال ایرانیان) را عملیاتی کند که این دستاوردها حاصل تلاش همکاران در ستاد و استانها بوده و نشاندهنده ظرفیت بالای سازمان در تحقق اهداف دولت هوشمند است.
هاشم کارگر در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش مستمر و انتقال دانش سازمانی را از ضرورتهای اساسی دانست و گفت: دانش تخصصی ثبت احوال باید به گونهای ارتقا یابد که هم در دوران خدمت و هم پس از بازنشستگی برای کارکنان ارزشافزوده ایجاد نماید و این دانش به نسل بعدی و سایر کارکنان منتقل شود.
معاون وزیر کشور همچنین بر ضرورت جامعنگری مدیران در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: مدیران باید با روحیه انقلابی و نگاه همهجانبه در مسیر توانمندسازی و ارتقای جایگاه سازمان گام بردارند زیرا سازمان ثبتاحوال کشور در مسیر تحول قرار دارد و این مسیر با بهرهگیری از توان داخلی، نوآوری در خدمات و همت مدیران و کارکنان در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و بدون شک، این روند دستاوردهای ارزشمندی برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.
نظر شما