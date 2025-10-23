  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

باخدا: برخورد خودرو سواری با ستون برق در مشهد ۵ مصدوم برجا گذاشت

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد از برخورد پژو ۲۰۷ با ستون برق در میدان آزادی مشهد و مصدومیت پنج جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ با ستون برق در میدان آزادی، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: در این حادثه دو جوان حدوداً ۲۰ ساله محبوس شده بودند که با تلاش و مهارت بالای آتش نشانان از خودرو خارج و به همراه سه مصدوم دیگر این حادثه تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و ایمن سازی محل به ایستگاه بازگشتند.

