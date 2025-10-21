  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

منیری: واژگونی خودرو در محور سبزوار به نیشابور ۳ مصدوم بر جا گذاشت

مشهد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در محور سبزوار نیشابور منجر به مصدومیت سه نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: صبح سه شنبه طی اعلام مرکز کنترل عملیات استان EOC مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در محور سبزوار نیشابور کیلومتر ۴۸ بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات بین شهری زنده یاد رادمنش به همراه خودرو آمبولانس و ست نجات اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: این حادثه ۳ مصدوم داشته که پس از تثبیت صحنه حادثه توسط تیم امدادی، ۱ نفر توسط عوامل جمعیت رهاسازی و تحویل اورژانس ۱۱۵ شد.

وی گفت: هر ۳ مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ تحویل بیمارستان شهید بهشتی داده شد.

