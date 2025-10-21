میش مست:۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه در خراسان رضوی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش‌مست اظهار کرد: روز گذشته ۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه‌ساز در جاده‌های استان توقیف و به پارکینگ منتقل شد و ۴۵۰ وسیله نقلیه متخلف نیز به صورت ساعتی توقیف شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ترافیک امروز سه‌شنبه در بزرگراه مشهد-چناران در مسیر رفت و برگشت تا محدوده پل گلبهار نیمه سنگین گزارش شده‌است.

وی گفت: همچنین ترافیک صبحگاهی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان است و وضعیت جوی نیز در برخی جاده‌های استان نیمه ابری است.

میش مست ادامه داد: خوشبختانه دیروز تصادف منجر به فوت روی نداد اما به دلیل وقوع سه فقره تصادف جرحی پنج نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.