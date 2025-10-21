  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

میش مست:۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه در خراسان رضوی توقیف شد

میش مست:۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه در خراسان رضوی توقیف شد

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: روز گذشته ۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه‌ساز در جاده‌های استان خراسان رضوی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش‌مست اظهار کرد: روز گذشته ۴۲۸ دستگاه وسیله نقلیه حادثه‌ساز در جاده‌های استان توقیف و به پارکینگ منتقل شد و ۴۵۰ وسیله نقلیه متخلف نیز به صورت ساعتی توقیف شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ترافیک امروز سه‌شنبه در بزرگراه مشهد-چناران در مسیر رفت و برگشت تا محدوده پل گلبهار نیمه سنگین گزارش شده‌است.

وی گفت: همچنین ترافیک صبحگاهی در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان است و وضعیت جوی نیز در برخی جاده‌های استان نیمه ابری است.

میش مست ادامه داد: خوشبختانه دیروز تصادف منجر به فوت روی نداد اما به دلیل وقوع سه فقره تصادف جرحی پنج نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6629358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها