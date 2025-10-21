شکست والیبال ساحلی ایران در رالی نزدیک با چین

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، شاگردان صابر هوشمند که در ۲ بازی قبلی خود مقابل مالزی و عربستان به برتری ۲ بر صفر رسیده بودند، در بازی سوم و در یک جدال نزدیک و نفس گیر مقابل چین پس از پیروزی ۲۱ بر ۱۵ در ست اول، در ست دوم با نتیجه نزدیک ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند تا کار به ست سوم برسد. در این ست هم رقابت نزدیکی را بین دو تیم شاهد بودیم و در پایان این چین بود که با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و برنده مسابقه شد.

ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان، بعد از یک روز استراحت در چهارمین بازی خود روز پنجشنبه ساعت ۱۴ و ۳۰ به وقت تهران، به مصاف قزاقستان، تنها تیم سه برده گروه A می‌روند. پیر زی در آن بازی شانس‌های صدرنشینی را برای شاگردان صابر هوشمند زنده می‌کند.