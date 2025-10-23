  1. ورزش
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

لی دو هی: عملکرد بازیکنانم خوب بود/ مقابل اندونزی باید سخت کار کنیم

سرمربی تیم والیبال دختران گفت: با وجود اینکه تیم چین تایپه پایه قوی دارد اما عملکرد بازیکنانم خیلی خوب بود.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، لی دو هی پس از پیروزی تیمش برابر چین تایپه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان اظهار داشت: امروز بازیکنان ما در ست نخست عملکرد بسیار خوبی داشتند، اما از آنجا که تیم چین تایپه پایه بسیار قدرتمندی دارد، بازیکنان ما غافلگیر شدند و ست دوم را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: با این حال پس از آن بازیکنان به خود آمدند و توانستیم جریان بازی را در اختیار بگیریم و پیروز شویم. از این بابت به بازیکنان تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم والیبال دختران درباره بازی بعدی ایران مقابل اندونزی افزود: برای این بازی آماده می‌شویم. از آنجا که قد بازیکنان اندونزی بلندتر از بازیکنان ماست، در برنامه‌ریزی‌های خود روی دفاع و حمله تمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم.

کد خبر 6632041
سیده فرزانه شریفی

