لی دو هی: عملکرد بازیکنانم خوب بود/ مقابل اندونزی باید سخت کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، لی دو هی پس از پیروزی تیمش برابر چین تایپه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان اظهار داشت: امروز بازیکنان ما در ست نخست عملکرد بسیار خوبی داشتند، اما از آنجا که تیم چین تایپه پایه بسیار قدرتمندی دارد، بازیکنان ما غافلگیر شدند و ست دوم را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: با این حال پس از آن بازیکنان به خود آمدند و توانستیم جریان بازی را در اختیار بگیریم و پیروز شویم. از این بابت به بازیکنان تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم والیبال دختران درباره بازی بعدی ایران مقابل اندونزی افزود: برای این بازی آماده می‌شویم. از آنجا که قد بازیکنان اندونزی بلندتر از بازیکنان ماست، در برنامه‌ریزی‌های خود روی دفاع و حمله تمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم.