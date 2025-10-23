  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

بازی های آسیایی جوانان - بحرین

دومین شکست تیم ملی والیبال ساحلی در مرحله گروهی

تیم والیبال ساحلی ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی بازی های آسیایی جوانان مقابل قزاقستان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم والیبال ساحلی پسران ایران متشکل از ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان، در رقابتی نزدیک و پایاپای با قزاقستان، با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را به این حریف واگذار کرد.

شاگردان صابر هوشمند در بازی با قزاقستان هم مثل بازی با چین، ست اول را بردند اما در ست‌های دوم و سوم نتیجه را به واگذار کردند و جالب آنکه در هر دو بازی، در ست سوم با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ شکست خوردند.

تیم ملی والیبال ساحلی پسران که در ۲ بازی نخست خود مقابل مالزی و عربستان با نتایج مشابه ۲ بر صفر پیروز شده بود، فردا (جمعه) در آخرین بازی مرحله گروهی خود، از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران به مصاف مغولستان می‌رود.

سیده فرزانه شریفی

