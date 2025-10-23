دومین شکست تیم ملی والیبال ساحلی در مرحله گروهی

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم والیبال ساحلی پسران ایران متشکل از ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان، در رقابتی نزدیک و پایاپای با قزاقستان، با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را به این حریف واگذار کرد.

شاگردان صابر هوشمند در بازی با قزاقستان هم مثل بازی با چین، ست اول را بردند اما در ست‌های دوم و سوم نتیجه را به واگذار کردند و جالب آنکه در هر دو بازی، در ست سوم با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ شکست خوردند.

تیم ملی والیبال ساحلی پسران که در ۲ بازی نخست خود مقابل مالزی و عربستان با نتایج مشابه ۲ بر صفر پیروز شده بود، فردا (جمعه) در آخرین بازی مرحله گروهی خود، از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران به مصاف مغولستان می‌رود.